Монако - Марсель 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|10
|пз
|Александр Головин
|17
|пз
|Станис Идумбо
|29
|нп
|Парис Бруннер
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|33
|зщ
|Эмерсон
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|77
|пз
|Амин Арит
|14
|пз
|Игор Пайшао
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|8
|пз
|Химад Абделли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|9
|нп
|Амин Гуири
|Филипе Луис
|Бруно Женезио
|05.04.2026
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|3
|7
|ПСЖ
|2
|2
|8
|Брест
|1
|1
|9
|Ле-Ман
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Ренн
|1
|1
|15
|Гавр
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Анже
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осер
|1
|0