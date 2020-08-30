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Монако - Марсель 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
30 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Монако
Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
3АнглиязщЭрик Дайер
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
28ФранцияпзМамаду Кулибали
10РоссияпзАлександр Головин
17БельгияпзСтанис Идумбо
29ГерманиянпПарис Бруннер
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
33Италиязщ Эмерсон
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
77МароккопзАмин Арит
14БразилияпзИгор Пайшао
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
8АлжирпзХимад Абделли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
7АнглияпзЭйнджел Гомес
9АлжирнпАмин Гуири
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
05.04.2026Франция — Лига 128-й турМонако2 : 1Марсель
14.12.2025Франция — Лига 116-й турМарсель1 : 0Монако
12.04.2025Франция — Лига 129-й турМонако3 : 0Марсель
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМарсель2 : 1Монако
27.01.2024Франция - Лига 119-й турМарсель2 : 2Монако
30.09.2023Франция - Лига 17-й турМонако3 : 2Марсель
28.01.2023Франция - Лига 120-й турМарсель1 : 1Монако
13.11.2022Франция - Лига 115-й турМонако2 : 3Марсель
06.03.2022Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 1Монако
11.09.2021Франция - Лига 15-й турМонако0 : 2Марсель
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль24
2
Лига чемпионов
Марсель13
3
Лига чемпионов
Ланс23
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Страсбург23
7 ПСЖ22
8 Брест11
9 Ле-Ман11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Ренн11
15 Гавр10
16
Стыковая зона
Анже10
17
Зона вылета
Тулуза10
18
Зона вылета
Осер10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монако
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

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