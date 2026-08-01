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Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
30 Августа 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Окончен
7 : 1
Клёб де Фут Монреаль

  • 11'
    Йен Фрэй
  • 20'
    1:0
    Каземиро
  • 40'
    2:1
    Лионель Месси
  • 52'
    3:1
    Лионель Месси
  • 80'
    4:1
    Луис Суарес
  • 83'
    5:1
    Лионель Месси
  • 2
    90'
    6:1
    Александр Шоу
    90+6'
    7:1
    Лионель Месси
0'
45'
90'
  • 35'
    Фабиан Герберс
  • 37'
    1:1
    Фабиан Герберс
  • 39'
    Ной Штрайт
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 30 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
97КанадаврДейн Сент-Клэр
17ЯмайказщЙен Фрэй
87'
37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
32СШАзщНоа Аллен
87'
5Бразилияпз Каземиро
7АргентинапзРодриго Де Пауль
42ИталияпзЯнник Брайт
8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
76'
10АргентинапзЛионель Месси
9УругвайнпЛуис Суарес
19АргентинанпХерман Бертераме
88СШАпзАлександр Шоу
76'
76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
87'
4АргентиназщФакундо Мура
87'
31ЧиливрТомас Жилье
27ПольшазщDawid Bugaj
2СШАзщДжейлен Нил
84'
4КолумбиязщБрайан Вера
13КанадапзЛука Петрассо
8АнглияпзМэтти Лонгстафф
6КанадапзСамюэль Пьетт
59'
21ГерманияпзФабиан Герберс
59'
18УкраинапзГеннадий Синчук
59'
9ГерманиянпПринц Овусу
23ШвейцариянпНой Штрайт
84'
7ВенесуэлапзДаниэль Перейра
59'
17СШАнпДанте Сили
59'
10ЧилинпАлексис Санчес
59'
5СШАпзБрэндан Крэйг
84'
16ВенесуэлапзВикельман Кармона
84'
Запасные
34АргентинаврРокко Риос Ново
15ЭквадорзщFricio Caicedo
22АргентинапзДавид Айяла
56СШАнпДаниэль Пинтер
54ГаитиLovens Delinois
59СШАPreston Plambeck
1КанадаврСебастьян Бреза
29ГватемалапзОльгер Эскобар
22КанадапзВиктор Лотури
14МексиканпДаниэль Риос
Главные тренеры
АргентинаХавьер Маскерано
История личных встреч
26.07.2026 США — Major League Soccer МЛС Клёб де Фут Монреаль0 : 1Интер Майами
06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Клёб де Фут Монреаль1 : 4Интер Майами
29.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 2Клёб де Фут Монреаль
12.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Клёб де Фут Монреаль2 : 3Интер Майами
11.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 3Клёб де Фут Монреаль
28.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Клёб де Фут Монреаль1 : 0Интер Майами
26.02.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 0Клёб де Фут Монреаль
09.10.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 3Клёб де Фут Монреаль
07.08.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 2Интер Майами
01.08.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Клёб де Фут Монреаль
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2149
2 Интер Майами2242
3 Ванкувер Уайткэпс2040
4 Хьюстон Динамо2138
5 Чикаго Файр2137
6 Лос-Анджелес2336
7 Шарлотт2235
8 Нью-Инглэнд Революшн2134
9 Сан-Хосе Эртквейкс2133
10 Даллас2133
11 Сент-Луис Сити2133
12 Цинциннати2131
13 Колорадо Рэпидз2128
14 Реал Солт-Лейк2028
15 Портленд Тимберс2128
16 Нью-Йорк Сити2228
17 Миннесота Юнайтед2128
18 Сан-Диего2127
19 Сиэтл Саундерс2126
20 Нью-Йорк Ред Буллз2226
21 Лос-Анджелес Гэлакси2226
22 Торонто2225
23 Ди-Си Юнайтед2225
24 Орландо Сити2124
25 Филадельфия Юнион2224
26 Атланта Юнайтед2221
27 Остин2121
28 Клёб де Фут Монреаль2221
29 Коламбус Крю2120
30 Спортинг Канзас-Сити2115
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2040
2 Хьюстон Динамо2138
3 Лос-Анджелес2336
4 Сан-Хосе Эртквейкс2133
5 Даллас2133
6 Сент-Луис Сити2133
7 Колорадо Рэпидз2128
8 Реал Солт-Лейк2028
9 Портленд Тимберс2128
10 Миннесота Юнайтед2128
11 Сан-Диего2127
12 Сиэтл Саундерс2126
13 Лос-Анджелес Гэлакси2226
14 Остин2121
15 Спортинг Канзас-Сити2115
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2149
2 Интер Майами2242
3 Чикаго Файр2137
4 Шарлотт2235
5 Нью-Инглэнд Революшн2134
6 Цинциннати2131
7 Нью-Йорк Сити2228
8 Нью-Йорк Ред Буллз2226
9 Торонто2225
10 Ди-Си Юнайтед2225
11 Орландо Сити2124
12 Филадельфия Юнион2224
13 Атланта Юнайтед2221
14 Клёб де Фут Монреаль2221
15 Коламбус Крю2120
Кто победит?
Голосование закрыто
14 голосов болельщиков
Интер Майами
64%
Ничья
21%
Монреаль
14%

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