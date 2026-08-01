Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 30 Августа прямая трансляция
- 11'Йен Фрэй
- 20'1:0Каземиро
- 40'2:1Лионель Месси
- 52'3:1Лионель Месси
- 80'4:1Луис Суарес
- 83'5:1Лионель Месси
- 290'6:1Александр Шоу90+6'7:1Лионель Месси
- 35'Фабиан Герберс
- 37'1:1Фабиан Герберс
- 39'Ной Штрайт
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 30 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
87'
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|32
|зщ
|Ноа Аллен
87'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
76'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
|88
|пз
|Александр Шоу
76'
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
87'
|4
|зщ
|Факундо Мура
87'
|31
|вр
|Томас Жилье
|27
|зщ
|Dawid Bugaj
|2
|зщ
|Джейлен Нил
84'
|4
|зщ
|Брайан Вера
|13
|пз
|Лука Петрассо
|8
|пз
|Мэтти Лонгстафф
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
59'
|21
|пз
|Фабиан Герберс
59'
|18
|пз
|Геннадий Синчук
59'
|9
|нп
|Принц Овусу
|23
|нп
|Ной Штрайт
84'
|7
|пз
|Даниэль Перейра
59'
|17
|нп
|Данте Сили
59'
|10
|нп
|Алексис Санчес
59'
|5
|пз
|Брэндан Крэйг
84'
|16
|пз
|Викельман Кармона
84'
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|22
|пз
|Давид Айяла
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|54
|Lovens Delinois
|59
|Preston Plambeck
|1
|вр
|Себастьян Бреза
|29
|пз
|Ольгер Эскобар
|22
|пз
|Виктор Лотури
|14
|нп
|Даниэль Риос
|Хавьер Маскерано
|26.07.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|29.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 2
|12.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|11.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|28.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|26.02.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|09.10.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|07.08.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|01.08.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|21
|49
|2
|Интер Майами
|22
|42
|3
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|40
|4
|Хьюстон Динамо
|21
|38
|5
|Чикаго Файр
|21
|37
|6
|Лос-Анджелес
|23
|36
|7
|Шарлотт
|22
|35
|8
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|34
|9
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|33
|10
|Даллас
|21
|33
|11
|Сент-Луис Сити
|21
|33
|12
|Цинциннати
|21
|31
|13
|Колорадо Рэпидз
|21
|28
|14
|Реал Солт-Лейк
|20
|28
|15
|Портленд Тимберс
|21
|28
|16
|Нью-Йорк Сити
|22
|28
|17
|Миннесота Юнайтед
|21
|28
|18
|Сан-Диего
|21
|27
|19
|Сиэтл Саундерс
|21
|26
|20
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|26
|21
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|26
|22
|Торонто
|22
|25
|23
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|24
|Орландо Сити
|21
|24
|25
|Филадельфия Юнион
|22
|24
|26
|Атланта Юнайтед
|22
|21
|27
|Остин
|21
|21
|28
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|21
|29
|Коламбус Крю
|21
|20
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|40
|2
|Хьюстон Динамо
|21
|38
|3
|Лос-Анджелес
|23
|36
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|33
|5
|Даллас
|21
|33
|6
|Сент-Луис Сити
|21
|33
|7
|Колорадо Рэпидз
|21
|28
|8
|Реал Солт-Лейк
|20
|28
|9
|Портленд Тимберс
|21
|28
|10
|Миннесота Юнайтед
|21
|28
|11
|Сан-Диего
|21
|27
|12
|Сиэтл Саундерс
|21
|26
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|26
|14
|Остин
|21
|21
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|21
|49
|2
|Интер Майами
|22
|42
|3
|Чикаго Файр
|21
|37
|4
|Шарлотт
|22
|35
|5
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|34
|6
|Цинциннати
|21
|31
|7
|Нью-Йорк Сити
|22
|28
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|26
|9
|Торонто
|22
|25
|10
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|11
|Орландо Сити
|21
|24
|12
|Филадельфия Юнион
|22
|24
|13
|Атланта Юнайтед
|22
|21
|14
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|21
|15
|Коламбус Крю
|21
|20