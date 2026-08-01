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Насьонал - Эштрела 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
30 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Насьонал
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эштрела, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Эштрела
Амадора
История личных встреч
04.04.2026 Португалия — Примейра 28-й тур Насьонал2 : 0Эштрела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1Насьонал
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Насьонал0 : 1Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг410
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Маритиму47
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве43
11 Эштрела22
12 Алверка42
13 Академику32
14 Брага11
15 Фамаликан31
16
Стыковая зона
Морейренсе21
17
Зона вылета
Эшторил31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Эштрела
0%

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