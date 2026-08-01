Каза Пия - Морейренсе 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|08.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Маритиму
|4
|7
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|4
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Алверка
|4
|2
|13
|Академику
|3
|2
|14
|Брага
|1
|1
|15
|Фамаликан
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0