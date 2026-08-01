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Каза Пия - Морейренсе 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
30 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Каза Пия
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Каза Пия1 : 1Морейренсе
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1Каза Пия
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1Морейренсе
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1Морейренсе
08.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 4Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг410
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Маритиму47
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве43
11 Эштрела22
12 Алверка42
13 Академику32
14 Брага11
15 Фамаликан31
16
Стыковая зона
Морейренсе21
17
Зона вылета
Эшторил31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каза Пия
0%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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