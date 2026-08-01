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Фамаликан - Жил Висенте 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
30 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Фамаликан
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 30 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
4 Нидерланды зщ Финн ван Бремен
28 Ангола зщ Педру Бонду
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
10 Португалия пз Педру Сантуш
7 Бразилия пз Соррисо
70 Греция нп Георгиос Куциас
30 Бразилия вр Лукау
47 Португалия зщ Рикарду Эсгаю
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Аргентина пз Факундо Касерес
12 Дания пз Andreas Lausen
11 Португалия пз Joelson Fernandes
10 Испания пз Санти Гарсия
20 Португалия пз Gil Martins
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте5 : 0Фамаликан
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан0 : 0Жил Висенте
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2Фамаликан
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 1Жил Висенте
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Жил Висенте1 : 2Фамаликан
04.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Фамаликан3 : 1Жил Висенте
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте4 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг410
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Маритиму47
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве43
11 Эштрела22
12 Алверка42
13 Академику32
14 Брага11
15 Фамаликан31
16
Стыковая зона
Морейренсе21
17
Зона вылета
Эшторил31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фамаликан
0%
Ничья
100%
Жил Висенте
0%

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