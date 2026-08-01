Фамаликан - Жил Висенте 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 30 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|10
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Факундо Касерес
|12
|пз
|Andreas Lausen
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|10
|пз
|Санти Гарсия
|20
|пз
|Gil Martins
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|Карлуш Карвальял
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Маритиму
|4
|7
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|4
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Алверка
|4
|2
|13
|Академику
|3
|2
|14
|Брага
|1
|1
|15
|Фамаликан
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0