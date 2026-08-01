Утрехт - ПСВ Эйндховен 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 30 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|21
|зщ
|Нигел Огиди Нванкво
|3
|зщ
|Матисс Дидден
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|20
|пз
|Дани де Вит
|34
|пз
|Дави ван ден Берг
|92
|пз
|Артур Загре
|11
|пз
|Анхель Аларкон
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Давид Мин
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|20
|пз
|Гус Тиль
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|Петер Бош
|04.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 3
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 5
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|6 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|8
|Аякс
|2
|4
|9
|Спарта
|4
|4
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0