06:20 ()
Расписание матчей
Воскресенье 30 августа
Свернуть список

Утрехт - ПСВ Эйндховен 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
30 Августа 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Утрехт
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 30 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
21 Нидерланды зщ Нигел Огиди Нванкво
3 Бельгия зщ Матисс Дидден
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
20 Нидерланды пз Дани де Вит
34 Нидерланды пз Дави ван ден Берг
92 Буркина-Фасо пз Артур Загре
11 Испания пз Анхель Аларкон
10 Франция пз Йоанн Катлин
9 Нидерланды нп Давид Мин
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
31 Бельгия зщ Ноа Фернандес
20 Нидерланды пз Гус Тиль
24 Япония пз Кодаи Сано
5 Хорватия пз Иван Перишич
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
9 США нп Рикардо Пепи
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
04.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен4 : 3Утрехт
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт1 : 2ПСВ Эйндховен
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Утрехт
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт2 : 5ПСВ Эйндховен
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Утрехт
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Утрехт
13.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
04.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор36
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8 Аякс24
9 Спарта44
10 Херенвен34
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close