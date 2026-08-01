Виллем II - Херенвен 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Херенвен, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|22.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|13.12.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|03.03.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|8
|Аякс
|2
|4
|9
|Спарта
|4
|4
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0