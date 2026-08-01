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Виллем II - Херенвен 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
30 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
Виллем II
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Херенвен, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
04.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 1Виллем II
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II1 : 2Херенвен
05.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Виллем II0 : 0Херенвен
21.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен2 : 1Виллем II
13.03.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Виллем II3 : 1Херенвен
12.09.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен2 : 0Виллем II
22.01.2020 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен2 : 2 4 : 3Виллем II
13.12.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен1 : 2Виллем II
03.03.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен4 : 2Виллем II
08.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II1 : 5Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор36
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8 Аякс24
9 Спарта44
10 Херенвен34
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
Херенвен
0%

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