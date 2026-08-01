Фейеноорд - АДО Ден Хааг 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АДО Ден Хааг, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|1
|вр
|Килиан Никиема
|2
|зщ
|Отниэль Ратеринк
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|15
|зщ
|Милан Хокке
|18
|зщ
|Секу Силла
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|8
|пз
|Ян Жамбурек
|25
|пз
|Юхо Кило
|11
|пз
|Эван Роттир
|27
|нп
|Найджел Томас
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|Джованни ван Бронкхорст
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|27.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 2
|15.09.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 2
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 2
|23.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|01.11.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 1
|28.01.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 1
|05.11.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|20.09.2017
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|8
|Аякс
|2
|4
|9
|Спарта
|4
|4
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0