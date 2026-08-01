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Фейеноорд - АДО Ден Хааг 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Фейеноорд
АДО Ден Хааг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АДО Ден Хааг, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АДО Ден Хааг
Гаага
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
9 Япония нп Аясэ Уэда
27 Мали нп Гауссу Диарра
1 Буркина-Фасо вр Килиан Никиема
2 Нидерланды зщ Отниэль Ратеринк
3 Нидерланды зщ Паскаль Мюлдер
15 Нидерланды зщ Милан Хокке
18 Гвинея зщ Секу Силла
7 Нидерланды пз Дарил ван Мигем
8 Чехия пз Ян Жамбурек
25 Финляндия пз Юхо Кило
11 Нидерланды пз Эван Роттир
27 Кюрасао нп Найджел Томас
46 Чехия нп Янник Эдуардо
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
01.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фейеноорд1 : 1АДО Ден Хааг
02.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур АДО Ден Хааг3 : 2Фейеноорд
27.09.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фейеноорд4 : 2АДО Ден Хааг
15.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 2АДО Ден Хааг
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд0 : 2АДО Ден Хааг
23.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АДО Ден Хааг2 : 2Фейеноорд
01.11.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фейеноорд5 : 1АДО Ден Хааг
28.01.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фейеноорд3 : 1АДО Ден Хааг
05.11.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АДО Ден Хааг2 : 2Фейеноорд
20.09.2017 Кубок Нидерландов 1-й раунд Фейеноорд2 : 0АДО Ден Хааг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор36
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8 Аякс24
9 Спарта44
10 Херенвен34
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фейеноорд
100%
Ничья
0%
АДО Ден Хааг
0%

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