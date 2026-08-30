Телстар - Аякс 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Аякс, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роналд Куман
|18
|зщ
|Gabi Caschili
|4
|зщ
|Abdelnor Soualhia
|43
|зщ
|Марвин Персман
|2
|зщ
|Джефф Хардевельд
|17
|пз
|Нильс Россен
|10
|пз
|Tyrone Owusu
|7
|пз
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|27
|пз
|Патрик Брувер
|11
|пз
|Soufiane Hetli
|9
|нп
|Jelani Seedorf
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|68
|пз
|Абделла Уазан
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|Мичел Санчес
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|8
|Аякс
|2
|4
|9
|Спарта
|4
|4
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0