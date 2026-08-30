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Телстар - Аякс 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Телстар
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Аякс, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Роналд Куман
18 Нидерланды зщ Gabi Caschili
4 Франция зщ Abdelnor Soualhia
43 Бельгия зщ Марвин Персман
2 Нидерланды зщ Джефф Хардевельд
17 Нидерланды пз Нильс Россен
10 Нидерланды пз Tyrone Owusu
7 Португалия пз Руй Жорж Монтейро Мендеш
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
11 Нидерланды пз Soufiane Hetli
9 Нидерланды нп Jelani Seedorf
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Бразилия зщ Лукас Роза
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
15 Нидерланды зщ Юри Бас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
8 Германия пз Юлиан Брандт
68 Марокко пз Абделла Уазан
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
9 Дания нп Каспер Дольберг
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Телстар2 : 3Аякс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс2 : 0Телстар
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Аякс2 : 0Телстар
18.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Телстар3 : 4Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор36
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8 Аякс24
9 Спарта44
10 Херенвен34
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Телстар
0%
Ничья
0%
Аякс
0%

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