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Камбюр - Твенте 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Камбюр
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - Твенте, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камбюр
Леуварден
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Тейс Янсен
4 Марокко зщ Исмаэль Бауф
6 Нидерланды зщ Джамал Амофа
23 Нидерланды зщ Лукас Йеттен
10 Марокко пз Рафик Эль Аргуиуи
8 Кюрасао пз Никки Саурен
27 Нидерланды нп Wiebe Kooistra
9 Нидерланды нп Скай Винк
29 Нидерланды нп Iwan Henstra
7 Нидерланды нп Sami Bouhoudane
11 Франция нп Ильес Амаш
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
29 Дания зщ Аске Адельгор
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
42 Франция пз Дауда Вайдман
11 Нидерланды пз Дан Ротс
7 Хорватия нп Марко Пьяца
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
09.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте4 : 0Камбюр
23.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Камбюр0 : 1Твенте
06.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте1 : 0Камбюр
28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Камбюр2 : 0Твенте
03.05.2019 Нидерланды - Первый дивизион 38-й тур Твенте2 : 2Камбюр
14.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Камбюр0 : 1Твенте
30.01.2018 Кубок Нидерландов 1/4 финала Твенте3 : 1Камбюр
20.02.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Твенте3 : 0Камбюр
19.09.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Камбюр0 : 0Твенте
31.01.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Твенте2 : 1Камбюр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор36
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8 Аякс24
9 Спарта44
10 Херенвен34
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Камбюр
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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