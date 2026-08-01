Камбюр - Твенте 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - Твенте, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тейс Янсен
|4
|зщ
|Исмаэль Бауф
|6
|зщ
|Джамал Амофа
|23
|зщ
|Лукас Йеттен
|10
|пз
|Рафик Эль Аргуиуи
|8
|пз
|Никки Саурен
|27
|нп
|Wiebe Kooistra
|9
|нп
|Скай Винк
|29
|нп
|Iwan Henstra
|7
|нп
|Sami Bouhoudane
|11
|нп
|Ильес Амаш
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|42
|пз
|Дауда Вайдман
|11
|пз
|Дан Ротс
|7
|нп
|Марко Пьяца
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|Джон ван ден Бром
|09.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|03.05.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 2
|14.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 1
|30.01.2018
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|20.02.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 0
|19.09.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 0
|31.01.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|8
|Аякс
|2
|4
|9
|Спарта
|4
|4
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0