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Самсунспор - Фенербахче 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
30 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
Самсунспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Торстен Финк
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
08.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур Фенербахче3 : 2Самсунспор
06.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Фенербахче2 : 0Самсунспор
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Самсунспор0 : 0Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0Самсунспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2Фенербахче
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Генчлербирлиги37
2
Лига чемпионов
Коджаэлиспор36
3
Лига Европы
Трабзонспор24
4
Лига конференций
Газиантеп24
5 Аланьяспор24
6 Касымпаша24
7 Галатасарай24
8 Самсунспор24
9 Фенербахче23
10 Истанбул Башакшехир23
11 Амед23
12 Бешикташ23
13 Ризеспор23
14 Гёзтепе21
15 Чорум21
16
Зона вылета
Эрзурумспор31
17
Зона вылета
Эюпспор20
18
Зона вылета
Коньяспор30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Самсунспор
0%
Ничья
0%
Фенербахче
0%

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