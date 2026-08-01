Самсунспор - Фенербахче 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|0 : 0
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|28-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Генчлербирлиги
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Коджаэлиспор
|3
|6
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|2
|4
| 4
Лига конференций
|Газиантеп
|2
|4
|5
|Аланьяспор
|2
|4
|6
|Касымпаша
|2
|4
|7
|Галатасарай
|2
|4
|8
|Самсунспор
|2
|4
|9
|Фенербахче
|2
|3
|10
|Истанбул Башакшехир
|2
|3
|11
|Амед
|2
|3
|12
|Бешикташ
|2
|3
|13
|Ризеспор
|2
|3
|14
|Гёзтепе
|2
|1
|15
|Чорум
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Эрзурумспор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Коньяспор
|3
|0