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Арсенал Дз - Торпедо-БелАЗ 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Арсенал Дз
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 30 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
26.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Арсенал Дз
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 1Торпедо-БелАЗ
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Арсенал Дз
04.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Арсенал Дз
17.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал Дз0 : 1Торпедо-БелАЗ
26.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 2Торпедо-БелАЗ
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Арсенал Дз
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Арсенал Дз0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1738
2
Лига конференций
Ислочь1737
3
Лига конференций
Динамо Мн1736
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи2021
13 Белшина1815
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1910
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Дз
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

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