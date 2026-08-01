Арсенал Дз - Торпедо-БелАЗ 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 30 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|04.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|17
|37
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|17
|36
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Минск
|19
|28
|8
|Неман
|18
|27
|9
|Торпедо-БелАЗ
|18
|24
|10
|Славия-Мозырь
|18
|22
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|Белшина
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|19
|10