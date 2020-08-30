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Днепр М - Ислочь 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Днепр М
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Ислочь, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Ислочь
Минский район
История личных встреч
26.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Ислочь2 : 1Днепр М
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Днепр М1 : 3Ислочь
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1Ислочь
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Днепр М
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Днепр М0 : 2Ислочь
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 2Днепр М
28.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М1 : 2Ислочь
02.12.2018 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 2Днепр М
09.07.2018 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М0 : 0Ислочь
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Ислочь1 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1738
2
Лига конференций
Ислочь1737
3
Лига конференций
Динамо Мн1736
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи2021
13 Белшина1815
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1910
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
Ислочь
0%

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