БАТЭ - Минск 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виталий Васильевич Рогожкин
|24.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|09.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|17
|37
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|17
|36
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Минск
|19
|28
|8
|Неман
|18
|27
|9
|Торпедо-БелАЗ
|18
|24
|10
|Славия-Мозырь
|18
|22
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|Белшина
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|19
|10