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БАТЭ - Минск 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
30 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
БАТЭ
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Минск
Минск
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
24.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Минск1 : 0БАТЭ
30.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Минск2 : 0БАТЭ
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур БАТЭ0 : 2Минск
02.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1Минск
16.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1БАТЭ
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2Минск
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 2БАТЭ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Минск
09.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2БАТЭ
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1738
2
Лига конференций
Ислочь1737
3
Лига конференций
Динамо Мн1736
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи2021
13 Белшина1815
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1910
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Минск
0%

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