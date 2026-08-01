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Васко да Гама - Крузейро 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 03:20 (+03:00). Бразилия — Серия А, 25-й тур
Васко да Гама
Окончен
3 : 1
Крузейро

  • 27'
    Адсон
  • 33'
    1:0
    Тше Тше
  • 55'
    2:0
    Lucas Freitas
  • 2
    90+2'
    3:0
    Давид
    90+4'
    Cauan Barros
0'
45'
90'
  • 24'
    Жоао Марсело
  • 90+5'
    3:1
    Фелипе Мораис
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Крузейро, которое состоится 30 Августа 2026 года в 03:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Крузейро
Белу-Оризонти
1БразилияврЛео Жардим
96БразилиязщПауло Энрике
46КолумбиязщКарлос Куэста
43БразилиязщLucas Freitas
6БразилиязщЛукас Питон
5АргентинапзСантьяго Соса
78'
3Бразилияпз Тше Тше
84'
23БразилияпзТьяго Мендес
28Бразилиянп Адсон
70'
11КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
84'
9АргентинанпФакундо Колидио
78'
2УругвайзщХосе Луис Родригес
70'
88БразилияпзCauan Barros
78'
7Бразилиянп Давид
78'
18КолумбияпзМарино Инестроса
84'
83Бразилияпз Ramon Rique
84'
81БразилияврOtavio Costa
12Бразилиязщ Вилльям
43БразилиязщЖоао Марсело
34БразилиязщДжонатан Жезус
27АргентиназщГабриэль Рохас
5БразилияпзЗе Лукас
79'
7БразилияпзМатеус Энрике
70Бразилиянп Кенжи
79'
67ПортугалиянпЖоау Кошта
62'
97УругвайнпЛусиано Родригес
62'
22КолумбиянпНейсер Вильярреаль
84'
20Бразилияпз Уэсли
62'
10БразилиянпМатеус Перейра
62'
38БразилияпзФелипе Мораис
79'
16БразилияпзЛукас Силва
79'
94Бразилияпз Вандерсон
84'
Запасные
13БразилияврДаниэл Фузато
4УругвайзщAlan Saldivia
82БразилияпзRiquelme Avellar
17ПортугалияпзНуну Морейра
77АргентинанпКлаудио Спинельи
80Бразилия Bruno Andre
70БразилияEuder Da Silva
1БразилияврРамос Кассио
23БразилиязщЛемос Консерва Фагнер
2БразилиязщKaua Moraes
25АргентиназщЛукас Вильяльба
29АргентинапзЛукас Даниэль Ромеро
11Бразилиянп Маркиньос
19БразилиянпКайо Жорже
Главные тренеры
БразилияФернандо Динис
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
16.03.2026 Бразилия — Серия А 6-й тур Крузейро3 : 3Васко да Гама
28.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Васко да Гама2 : 0Крузейро
28.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур Крузейро1 : 0Васко да Гама
30.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Крузейро1 : 1Васко да Гама
17.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Васко да Гама0 : 0Крузейро
23.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Крузейро2 : 2Васко да Гама
08.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Васко да Гама0 : 1Крузейро
03.12.2019 Бразилия - Серия А 36-й тур Васко да Гама1 : 0Крузейро
02.09.2019 Бразилия - Серия А 17-й тур Крузейро1 : 0Васко да Гама
14.10.2018 Бразилия - Серия А 29-й тур Васко да Гама2 : 0Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2451
2 Фламенго2242
3 Атлетико Паранаэнсе2341
4 Флуминенсе2441
5 Крузейро2539
6 Баия2437
7 Атлетико Минейро2436
8 Ред Булл Брагантино2335
9 Коритиба2434
10 Сан-Паулу2430
11 Ботафого2330
12 Витория2429
13 Коринтианс2329
14 Сантос2226
15 Гремио2325
16 Васко да Гама2425
17
Зона вылета
Интернасьонал2425
18
Зона вылета
Мирасол2324
19
Зона вылета
Ремо2423
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2314
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1 голосов болельщиков
Васко да Гама
0%
Ничья
0%
Крузейро
100%

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