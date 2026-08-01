Васко да Гама - Крузейро 30 Августа прямая трансляция
- 27'Адсон
- 33'1:0Тше Тше
- 55'2:0Lucas Freitas
- 290+2'3:0Давид90+4'Cauan Barros
- 24'Жоао Марсело
- 90+5'3:1Фелипе Мораис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Крузейро, которое состоится 30 Августа 2026 года в 03:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Жардим
|96
|зщ
|Пауло Энрике
|46
|зщ
|Карлос Куэста
|43
|зщ
|Lucas Freitas
|6
|зщ
|Лукас Питон
|5
|пз
|Сантьяго Соса
78'
|3
|пз
|Тше Тше
84'
|23
|пз
|Тьяго Мендес
|28
|нп
|Адсон
70'
|11
|нп
|Карлос Андрес Гомес
84'
|9
|нп
|Факундо Колидио
78'
|2
|зщ
|Хосе Луис Родригес
70'
|88
|пз
|Cauan Barros
78'
|7
|нп
|Давид
78'
|18
|пз
|Марино Инестроса
84'
|83
|пз
|Ramon Rique
84'
|81
|вр
|Otavio Costa
|12
|зщ
|Вилльям
|43
|зщ
|Жоао Марсело
|34
|зщ
|Джонатан Жезус
|27
|зщ
|Габриэль Рохас
|5
|пз
|Зе Лукас
79'
|7
|пз
|Матеус Энрике
|70
|нп
|Кенжи
79'
|67
|нп
|Жоау Кошта
62'
|97
|нп
|Лусиано Родригес
62'
|22
|нп
|Нейсер Вильярреаль
84'
|20
|пз
|Уэсли
62'
|10
|нп
|Матеус Перейра
62'
|38
|пз
|Фелипе Мораис
79'
|16
|пз
|Лукас Силва
79'
|94
|пз
|Вандерсон
84'
|13
|вр
|Даниэл Фузато
|4
|зщ
|Alan Saldivia
|82
|пз
|Riquelme Avellar
|17
|пз
|Нуну Морейра
|77
|нп
|Клаудио Спинельи
|80
|Bruno Andre
|70
|Euder Da Silva
|1
|вр
|Рамос Кассио
|23
|зщ
|Лемос Консерва Фагнер
|2
|зщ
|Kaua Moraes
|25
|зщ
|Лукас Вильяльба
|29
|пз
|Лукас Даниэль Ромеро
|11
|нп
|Маркиньос
|19
|нп
|Кайо Жорже
|Фернандо Динис
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|16.03.2026
|Бразилия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|28.09.2025
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|28.04.2025
|Бразилия — Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2024
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|08.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|03.12.2019
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|02.09.2019
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|14.10.2018
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|24
|51
|2
|Фламенго
|22
|42
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|41
|4
|Флуминенсе
|24
|41
|5
|Крузейро
|25
|39
|6
|Баия
|24
|37
|7
|Атлетико Минейро
|24
|36
|8
|Ред Булл Брагантино
|23
|35
|9
|Коритиба
|24
|34
|10
|Сан-Паулу
|24
|30
|11
|Ботафого
|23
|30
|12
|Витория
|24
|29
|13
|Коринтианс
|23
|29
|14
|Сантос
|22
|26
|15
|Гремио
|23
|25
|16
|Васко да Гама
|24
|25
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|24
|25
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|23
|24
| 19
Зона вылета
|Ремо
|24
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|23
|14