Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|6-й тур
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|25-й тур
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|6-й тур
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|17.10.2021
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|27-й тур
|0 : 1
|30.06.2021
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|06.12.2020
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|24
|51
|2
|Фламенго
|22
|42
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|41
|4
|Флуминенсе
|24
|41
|5
|Крузейро
|24
|39
|6
|Баия
|24
|37
|7
|Ред Булл Брагантино
|22
|35
|8
|Коритиба
|24
|34
|9
|Атлетико Минейро
|23
|33
|10
|Ботафого
|23
|30
|11
|Витория
|23
|29
|12
|Коринтианс
|23
|29
|13
|Сан-Паулу
|23
|27
|14
|Сантос
|22
|26
|15
|Гремио
|23
|25
|16
|Интернасьонал
|24
|25
| 17
Зона вылета
|Мирасол
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Ремо
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Васко да Гама
|23
|22
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|23
|14