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Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 25-й тур
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
15.03.2026 Бразилия — Серия А 6-й тур Флуминенсе3 : 2Атлетико Паранаэнсе
02.12.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Флуминенсе
23.10.2024 Бразилия - Серия А 17-й тур Флуминенсе1 : 0Атлетико Паранаэнсе
28.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2Флуминенсе
22.04.2023 Бразилия - Серия А 2-й тур Флуминенсе2 : 0Атлетико Паранаэнсе
04.09.2022 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Флуминенсе
15.05.2022 Бразилия - Серия А 6-й тур Флуминенсе2 : 1Атлетико Паранаэнсе
17.10.2021 Бразилия - Серия А 27-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 1Флуминенсе
30.06.2021 Бразилия - Серия А 8-й тур Флуминенсе1 : 4Атлетико Паранаэнсе
06.12.2020 Бразилия - Серия А 24-й тур Флуминенсе3 : 1Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2451
2 Фламенго2242
3 Атлетико Паранаэнсе2341
4 Флуминенсе2441
5 Крузейро2439
6 Баия2437
7 Ред Булл Брагантино2235
8 Коритиба2434
9 Атлетико Минейро2333
10 Ботафого2330
11 Витория2329
12 Коринтианс2329
13 Сан-Паулу2327
14 Сантос2226
15 Гремио2325
16 Интернасьонал2425
17
Зона вылета
Мирасол2324
18
Зона вылета
Ремо2423
19
Зона вылета
Васко да Гама2322
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Паранаэнсе
0%
Ничья
0%
Флуминенсе
0%

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