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Мирасол - Палмейрас 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 25-й тур
Мирасол
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мирасол - Палмейрас, которое состоится 31 Августа 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мирасол
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
16.03.2026 Бразилия — Серия А 6-й тур Палмейрас1 : 0Мирасол
10.11.2025 Бразилия — Серия А 33-й тур Мирасол2 : 1Палмейрас
17.07.2025 Бразилия — Серия А 14-й тур Палмейрас1 : 1Мирасол
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2451
2 Фламенго2242
3 Атлетико Паранаэнсе2341
4 Флуминенсе2441
5 Крузейро2439
6 Баия2437
7 Ред Булл Брагантино2235
8 Коритиба2434
9 Атлетико Минейро2333
10 Ботафого2330
11 Витория2329
12 Коринтианс2329
13 Сан-Паулу2327
14 Сантос2226
15 Гремио2325
16 Интернасьонал2425
17
Зона вылета
Мирасол2324
18
Зона вылета
Ремо2423
19
Зона вылета
Васко да Гама2322
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мирасол
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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