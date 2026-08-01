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Воскресенье 30 августа
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Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
30 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Кайзерслаутерн, которое состоится 30 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
20.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули2 : 0Кайзерслаутерн
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Санкт-Паули
12.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули1 : 0Кайзерслаутерн
07.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Санкт-Паули
17.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Санкт-Паули
13.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули1 : 1Кайзерслаутерн
05.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Санкт-Паули
02.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули0 : 0Кайзерслаутерн
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули5 : 2Кайзерслаутерн
06.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта39
2
Повышение
Вольфсбург37
3
Плей-офф за повышение
Нюрнберг26
4 Хайденхайм36
5 Гройтер Фюрт34
6 Карлсруэ34
7 Айнтрахт Б33
8 Арминия23
9 Бохум33
10 Энерги33
11 Магдебург23
12 Оснабрюк33
13 Динамо Др33
14 Хольштайн22
15 Санкт-Паули22
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн22
17
Зона вылета
Дармштадт 9821
18
Зона вылета
Ганновер-9620
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Санкт-Паули
100%
Ничья
0%
Кайзерслаутерн
0%

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