Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Кайзерслаутерн, которое состоится 30 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марцель Рапп
|Торстен Либеркнехт
|20.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|12.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|07.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|13.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|02.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|06.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|3
|9
| 2
Повышение
|Вольфсбург
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Нюрнберг
|2
|6
|4
|Хайденхайм
|3
|6
|5
|Гройтер Фюрт
|3
|4
|6
|Карлсруэ
|3
|4
|7
|Айнтрахт Б
|3
|3
|8
|Арминия
|2
|3
|9
|Бохум
|3
|3
|10
|Энерги
|3
|3
|11
|Магдебург
|2
|3
|12
|Оснабрюк
|3
|3
|13
|Динамо Др
|3
|3
|14
|Хольштайн
|2
|2
|15
|Санкт-Паули
|2
|2
| 16
Стыковая зона
|Кайзерслаутерн
|2
|2
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Ганновер-96
|2
|0