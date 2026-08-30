Каспий - Тобол 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Тобол, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|10.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|19.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|11.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|28.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.07.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|23
|55
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|21
|48
| 3
Лига конференций
|Астана
|21
|39
|4
|Окжетпес
|23
|39
|5
|Актобе
|22
|35
|6
|Елимай
|21
|32
|7
|Улытау
|23
|31
|8
|Женис
|22
|29
|9
|Тобол
|22
|28
|10
|Кызыл-Жар
|23
|24
|11
|Каспий
|22
|23
|12
|Атырау
|21
|20
|13
|Кайсар
|23
|20
|14
|Жетысу
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|23
|17