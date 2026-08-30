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Каспий - Тобол 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Каспий
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Тобол, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Тобол
Костанай
История личных встреч
26.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Тобол2 : 1Каспий
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 1Каспий
10.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Каспий0 : 1Тобол
19.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол1 : 0Каспий
11.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Каспий0 : 0Тобол
12.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Тобол2 : 1Каспий
28.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Каспий2 : 1Тобол
18.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Каспий0 : 1Тобол
01.07.2020 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол2 : 0Каспий
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2355
2
Лига конференций
Кайрат2148
3
Лига конференций
Астана2139
4 Окжетпес2339
5 Актобе2235
6 Елимай2132
7 Улытау2331
8 Женис2229
9 Тобол2228
10 Кызыл-Жар2324
11 Каспий2223
12 Атырау2120
13 Кайсар2320
14 Жетысу2319
15
Зона вылета
Иртыш П2117
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каспий
0%
Ничья
0%
Тобол
0%

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