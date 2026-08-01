19:59 ()
Свернуть список

Астон Вилла - Арсенал 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
8 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
53 Англия пз Джордж Хеммингс
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
27 Германия пз Леон Горецка
11 Сенегал нп Николас Джексон
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
3 Испания зщ Кристьян Москера
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
29 Германия нп Кай Хаверц
17 Греция нп Христос Цолис
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Микель Артета
История личных встреч
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Арсенал4 : 1Астон Вилла
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1Арсенал
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 2Астон Вилла
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла0 : 2Арсенал
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2Астон Вилла
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Астон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Арсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Халл Сити26
3
Лига чемпионов
Челси26
4
Лига чемпионов
Брентфорд24
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
6
Лига Европы
Эвертон24
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед24
8 Брайтон энд Хоув Альбион23
9 Арсенал13
10 Ипсвич Таун13
11 Сандерленд23
12 Ливерпуль22
13 Борнмут21
14 Ноттингем Форест21
15 Фулхэм20
16 Манчестер Юнайтед10
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Астон Вилла10
19
Зона вылета
Кристал Пэлас20
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Астон Вилла
0%
Ничья
0%
Арсенал
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close