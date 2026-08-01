Астон Вилла - Арсенал 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|27
|пз
|Леон Горецка
|11
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|29
|нп
|Кай Хаверц
|17
|нп
|Христос Цолис
|Унаи Эмери
|Микель Артета
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|9
|Арсенал
|1
|3
|10
|Ипсвич Таун
|1
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ливерпуль
|2
|2
|13
|Борнмут
|2
|1
|14
|Ноттингем Форест
|2
|1
|15
|Фулхэм
|2
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0