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Осасуна - Хетафе 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
31 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Осасуна
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 31 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Серхио Эррера
27 Испания зщ Иньиго Аргибиде
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания зщ Абель Бретонес
29 Испания пз Асьер Осамбела
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
21 Испания нп Хонатан Дубасин
11 Испания нп Энрике Барха
9 Испания нп Рауль Гарсия
13 Испания вр Давид Сория
4 Грузия зщ Саба Сазонов
2 Того зщ Джене
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
21 Испания зщ Андрес Гарсия
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
11 Испания пз Рамон Терратс
23 Бельгия пз Орель Мангала
16 Испания пз Франчо Серрано
19 Турция нп Энес Унал
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
23.05.2026 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
03.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Осасуна2 : 1Хетафе
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2Хетафе
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Хетафе1 : 1Осасуна
21.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Осасуна3 : 2Хетафе
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Хетафе3 : 2Осасуна
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1Осасуна
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М37
2
Лига чемпионов
Алавес37
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
5
Лига Европы
Севилья36
6
Лига конференций
Бетис36
7 Осасуна24
8 Леванте34
9 Расинг34
10 Реал Сосьедад33
11 Хетафе23
12 Эспаньол33
13 Депортиво22
14 Вильярреал32
15 Сельта21
16 Валенсия21
17 Райо Вальекано21
18
Зона вылета
Малага21
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Атлетик Б20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осасуна
0%
Ничья
0%
Хетафе
0%

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