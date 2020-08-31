Осасуна - Хетафе 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 31 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|29
|пз
|Асьер Осамбела
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
|11
|нп
|Энрике Барха
|9
|нп
|Рауль Гарсия
|13
|вр
|Давид Сория
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|11
|пз
|Рамон Терратс
|23
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Франчо Серрано
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|Хосе Бордалас
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Севилья
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|6
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Леванте
|3
|4
|9
|Расинг
|3
|4
|10
|Реал Сосьедад
|3
|3
|11
|Хетафе
|2
|3
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Депортиво
|2
|2
|14
|Вильярреал
|3
|2
|15
|Сельта
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Райо Вальекано
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Малага
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Атлетик Б
|2
|0