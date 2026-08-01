Барселона - Райо Вальекано 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|8
|пз
|Педри
|7
|пз
|Фермин Лопес
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Родри
|14
|пз
|Карим Адейеми
|1
|вр
|Дани Карденас
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
|6
|зщ
|Пате Сисс
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|4
|пз
|Педро Диас
|21
|пз
|Фран Перес
|10
|нп
|Серхио Камельо
|Ханс-Дитер Флик
|22.03.2026
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Севилья
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|6
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Леванте
|3
|4
|9
|Расинг
|3
|4
|10
|Реал Сосьедад
|3
|3
|11
|Хетафе
|2
|3
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Депортиво
|2
|2
|14
|Вильярреал
|3
|2
|15
|Сельта
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Райо Вальекано
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Малага
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Атлетик Б
|2
|0