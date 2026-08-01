19:59 ()
Свернуть список

Барселона - Райо Вальекано 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
31 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Барселона
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
1 Испания вр Жоан Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
18 Испания зщ Херард Мартин
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Португалия зщ Жоау Канселу
8 Испания пз Педри
7 Испания пз Фермин Лопес
10 Испания пз Ламин Ямаль
11 Бразилия пз Рафинья
16 Испания пз Родри
14 Германия пз Карим Адейеми
1 Испания вр Дани Карденас
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
22 Испания зщ Пелайо Фернандес
33 Нидерланды зщ Джошуа Вертроуд
6 Сенегал зщ Пате Сисс
8 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
4 Испания пз Педро Диас
21 Испания пз Фран Перес
10 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
22.03.2026 Испания — Примера 29-й тур Барселона1 : 0Райо Вальекано
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 1Барселона
17.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Барселона1 : 0Райо Вальекано
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 2Барселона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Райо Вальекано
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано1 : 1Барселона
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Барселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022 Испания - Примера 21-й тур Барселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано1 : 0Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М37
2
Лига чемпионов
Алавес37
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
5
Лига Европы
Севилья36
6
Лига конференций
Бетис36
7 Осасуна24
8 Леванте34
9 Расинг34
10 Реал Сосьедад33
11 Хетафе23
12 Эспаньол33
13 Депортиво22
14 Вильярреал32
15 Сельта21
16 Валенсия21
17 Райо Вальекано21
18
Зона вылета
Малага21
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Атлетик Б20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Барселона
0%
Ничья
0%
Райо Вальекано
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close