Лечче - Рома 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 31 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|79
|пз
|Умар Нгом
|28
|пз
|Олаф Гортер
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|69
|нп
|Виллем Жеббель
|11
|нп
|Конан Н'Дри
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|86
|пз
|Родригу Мора
|20
|пз
|Науэль Молина
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
|22.03.2026
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Рома
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Интер М
|1
|3
|7
|Фрозиноне
|2
|3
|8
|Наполи
|1
|3
|9
|Лечче
|1
|3
|10
|Кальяри
|1
|3
|11
|Лацио
|1
|3
|12
|Сассуоло
|2
|3
|13
|Комо
|1
|1
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Торино
|2
|0
|16
|Дженоа
|1
|0
|17
|Парма
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0