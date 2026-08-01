19:59 ()
Свернуть список

Лечче - Рома 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
31 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Лечче
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 31 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
79 Мавритания пз Умар Нгом
28 Нидерланды пз Олаф Гортер
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
69 Франция нп Виллем Жеббель
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Конан Н'Дри
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
86 Португалия пз Родригу Мора
20 Аргентина пз Науэль Молина
21 Аргентина нп Пауло Дибала
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
22.03.2026 Италия — Серия А 30-й тур Рома1 : 0Лечче
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Лечче0 : 2Рома
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лечче0 : 1Рома
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Рома4 : 1Лечче
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лечче0 : 0Рома
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1Лечче
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лечче1 : 1Рома
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Рома2 : 1Лечче
20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Рома4 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Удинезе24
4
Лига чемпионов
Аталанта13
5
Лига Европы
Рома13
6
Лига конференций
Интер М13
7 Фрозиноне23
8 Наполи13
9 Лечче13
10 Кальяри13
11 Лацио13
12 Сассуоло23
13 Комо11
14 Болонья10
15 Торино20
16 Дженоа10
17 Парма20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лечче
0%
Ничья
0%
Рома
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close