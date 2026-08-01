Аталанта - Болонья 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 31 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
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|пз
|Лоренцо Бернаскони
|8
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|Марио Пашалич
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|Джанлука Гаэтано
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|Эдерсон
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|Шарль Де Кетеларе
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|Джанлука Скамакка
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|Джакомо Распадори
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|вр
|Лукаш Скорупски
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|Эйвинн Хелланн
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|Торбьёрн Хеггем
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|зщ
|Хуан Миранда
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|Эмиль Хольм
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
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|Риккардо Орсолини
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|Никола Моро
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|пз
|Федерико Бернардески
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|Маурицио Сарри
|Доменико Тедеско
|17.05.2026
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 2
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Рома
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Интер М
|1
|3
|7
|Фрозиноне
|2
|3
|8
|Наполи
|1
|3
|9
|Лечче
|1
|3
|10
|Кальяри
|1
|3
|11
|Лацио
|1
|3
|12
|Сассуоло
|2
|3
|13
|Комо
|1
|1
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Торино
|2
|0
|16
|Дженоа
|1
|0
|17
|Парма
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0