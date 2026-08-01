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Аталанта - Болонья 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
31 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Аталанта
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 31 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
29 Италия вр Марко Карнезекки
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
3 Кот-д&#039;Ивуар зщ Одилон Коссуну
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
8 Хорватия пз Марио Пашалич
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
9 Италия нп Джанлука Скамакка
18 Италия нп Джакомо Распадори
1 Польша вр Лукаш Скорупски
5 Норвегия зщ Эйвинн Хелланн
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Италия пз Риккардо Орсолини
6 Хорватия пз Никола Моро
10 Италия пз Федерико Бернардески
91 Италия нп Роберто Пикколи
28 Италия нп Николо Камбьяги
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
17.05.2026 Италия — Серия А 37-й тур Аталанта0 : 1Болонья
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Болонья0 : 2Аталанта
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Аталанта2 : 0Болонья
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1Болонья
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Болонья1 : 1Аталанта
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта1 : 2Болонья
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Болонья1 : 0Аталанта
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Аталанта0 : 2Болонья
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Болонья1 : 2Аталанта
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Болонья0 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Удинезе24
4
Лига чемпионов
Аталанта13
5
Лига Европы
Рома13
6
Лига конференций
Интер М13
7 Фрозиноне23
8 Наполи13
9 Лечче13
10 Кальяри13
11 Лацио13
12 Сассуоло23
13 Комо11
14 Болонья10
15 Торино20
16 Дженоа10
17 Парма20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аталанта
0%
Ничья
0%
Болонья
0%

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