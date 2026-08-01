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Спартак Кс - Ротор 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Спартак Кс
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Ротор, которое состоится 31 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Роман Анатольевич Березовский
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
28.02.2026 Россия — Лига Pari 22-й тур Спартак Кс1 : 1Ротор
30.08.2025 Россия — Лига Pari 7-й тур Ротор1 : 2Спартак Кс
29.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 16-й тур Ротор2 : 0Спартак Кс
03.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 8-й тур Спартак Кс0 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Велес921
2
Повышение
Нижний Новгород821
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Уфа815
7 Шинник813
8 Спартак Кс712
9 Арсенал Т912
10 Ротор810
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
0%
Ротор
0%

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