Бенфика - Эшторил 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|3
|зщ
|Фернандо Медрано
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|15
|пз
|Исмаэль Сиерра
|90
|пз
|Tiago Brito
|99
|пз
|Рафик Гюйтан
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|7
|нп
|Andre Lacximicant
|14
|нп
|Янис Беграуи
|Марку Силва
|16.05.2026
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 5
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Маритиму
|4
|7
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|4
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Алверка
|4
|2
|13
|Академику
|4
|2
|14
|Брага
|1
|1
|15
|Фамаликан
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0