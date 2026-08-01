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Бенфика - Эшторил 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
31 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Бенфика
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
27 Португалия пз Рафаэл Силва
10 Украина пз Георгий Судаков
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Испания вр Хоэль Роблес
2 Испания зщ Рикард Санчес
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
3 Испания зщ Фернандо Медрано
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
15 Испания пз Исмаэль Сиерра
90 Португалия пз Tiago Brito
99 Франция пз Рафик Гюйтан
12 Португалия пз Жоау Карвалью
7 Португалия нп Andre Lacximicant
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил1 : 3Бенфика
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика3 : 1Эшторил
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Эшторил1 : 2Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Эшторил
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1Эшторил
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1Бенфика
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика1 : 0Эшторил
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил0 : 1Бенфика
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 5Бенфика
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика2 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Маритиму47
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве43
11 Эштрела22
12 Алверка42
13 Академику42
14 Брага11
15 Фамаликан31
16
Стыковая зона
Морейренсе21
17
Зона вылета
Эшторил31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бенфика
0%
Ничья
0%
Эшторил
0%

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