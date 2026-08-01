Брага - Витория Гимарайнш 31 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|11
|пз
|Габриэл Силва
|77
|пз
|Габри Мартинес
|9
|нп
|Фран Наварро
|10
|нп
|Пау Виктор
|48
|вр
|Оливер Зых
|23
|зщ
|Тони Страта
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|44
|пз
|Лоанн Дусе
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|20
|пз
|Саму
|11
|пз
|Густаво Силва
|17
|нп
|Miguel Nogueira
|24
|нп
|Альюн Ндойе
|Карлос Висенс
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Маритиму
|4
|7
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|4
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Алверка
|4
|2
|13
|Академику
|4
|2
|14
|Брага
|1
|1
|15
|Фамаликан
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0