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Брага - Витория Гимарайнш 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
31 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Брага
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 31 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
44 Албания зщ Адриан Байрами
2 Испания пз Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
34 Турция пз Демир Тыкназ
11 Бразилия пз Габриэл Силва
77 Испания пз Габри Мартинес
9 Испания нп Фран Наварро
10 Испания нп Пау Виктор
48 Польша вр Оливер Зых
23 Румыния зщ Тони Страта
4 Испания зщ Оскар Ривас
28 Бразилия зщ Thiago Balieiro
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
44 Франция пз Лоанн Дусе
8 Португалия пз Гонсалу Ногейра
20 Португалия пз Саму
11 Бразилия пз Густаво Силва
17 Португалия нп Miguel Nogueira
24 Сенегал нп Альюн Ндойе
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Брага3 : 2Витория Гимарайнш
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Брага
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Брага
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 2Витория Гимарайнш
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Брага
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 1Витория Гимарайнш
28.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Брага3 : 2Витория Гимарайнш
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Брага1 : 0Витория Гимарайнш
05.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Маритиму47
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве43
11 Эштрела22
12 Алверка42
13 Академику42
14 Брага11
15 Фамаликан31
16
Стыковая зона
Морейренсе21
17
Зона вылета
Эшторил31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Витория
0%

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