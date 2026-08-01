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Елимай - Кайрат 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Елимай
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайрат, которое состоится 31 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
26.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Кайрат2 : 2Елимай
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кайрат2 : 3Елимай
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Елимай1 : 0Кайрат
03.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Кайрат4 : 1Елимай
19.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Елимай1 : 1Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2355
2
Лига конференций
Кайрат2148
3
Лига конференций
Астана2139
4 Окжетпес2339
5 Актобе2335
6 Елимай2132
7 Улытау2331
8 Женис2229
9 Тобол2328
10 Каспий2326
11 Кызыл-Жар2324
12 Атырау2120
13 Иртыш П2220
14 Кайсар2320
15
Зона вылета
Жетысу2319
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Елимай
0%
Ничья
0%
Кайрат
0%

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