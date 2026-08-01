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Акрон - Локомотив М 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Акрон
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур Локомотив М0 : 0Акрон
11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М3 : 0Акрон
22.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М5 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1Локомотив М
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3Локомотив М
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0Акрон
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4Локомотив М
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2Акрон
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М0 : 2Акрон
14.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон1 : 1 7 : 6Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Акрон» — «Локомотив». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар25
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел20
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон23
3 ЦСКА22
4 Локомотив М21
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Акрон
100%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

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