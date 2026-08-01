Акрон - Локомотив М 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Срджан Благоевич
|Михаил Михайлович Галактионов
|08.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|14.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 7 : 6
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|5
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|2
|1