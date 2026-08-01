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Факел - Краснодар 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Факел
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
02.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар3 : 2Факел
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар5 : 0Факел
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0Краснодар
19.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0Факел
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0Краснодар
05.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Факел3 : 3Краснодар
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Факел» — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар25
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел20
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон23
3 ЦСКА22
4 Локомотив М21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Краснодар
0%

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