Факел - Краснодар 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Петрович Василенко
|Мурад Олегович Мусаев
|02.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|5
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|2
|1