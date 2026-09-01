Ростов - ЦСКА 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|08.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|21.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|01.06.2025
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|0 : 0 3 : 4
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|5
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|2
|1