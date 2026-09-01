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Ростов - ЦСКА 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Ростов
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА0 : 0Ростов
21.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА1 : 1Ростов
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1Ростов
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ростов1 : 0ЦСКА
01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал Ростов0 : 0 3 : 4ЦСКА
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0Ростов
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Ростов
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Ростов» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар25
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел20
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон23
3 ЦСКА22
4 Локомотив М21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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