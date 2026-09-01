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Торино - Монца 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Торино
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Монца0 : 2Торино
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1Монца
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0Монца
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Монца1 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Торино1 : 1Монца
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Монца1 : 2Торино
Турнирная таблица
1/64 финала
Виченца
Катания
1 : 1 3 : 4
Асколи
Потенца
3 : 1
Ареццо
ФеральпиСало
2 : 0
Беневенто
Равенна
5 : 3
1/32 финала
Парма
Катания
2 : 0
Кальяри
Ареццо
1 : 0
Монца
Авеллино
3 : 0
Фиорентина
Беневенто
4 : 1
Катандзаро
Зюйдтироль
2 : 2 3 : 4
Удинезе
Падова
1 : 0
Венеция
Модена
3 : 2
Торино
Каррарезе
1 : 0
Фрозиноне
Юве Стабия
4 : 1
Дженоа
Асколи
4 : 1
Верона
Виртус Энтелла
2 : 2 3 : 2
Лацио
Мантова
0 : 2
Пиза
Эмполи
1 : 1 4 : 3
Сассуоло
Чезена
3 : 0
Кремонезе
Сампдория
2 : 0
Палермо
Лечче
2 : 0
1/16 финала
Парма
Кремонезе
01.09
Торино
Монца
01.09
Сассуоло
Фрозиноне
02.09
Удинезе
Венеция
02.09
Палермо
Мантова
03.09
Кальяри
Верона
03.09
Дженоа
Зюйдтироль
15.09
Фиорентина
Пиза
15.09
1/8 финала
Winner STF 8
Наполи
02.12
Winner STF 7
Аталанта
02.12
Ювентус
Winner STF 6
02.12
Рома
Winner STF 5
02.12
Winner STF 4
Комо
02.12
Winner STF 3
Милан
02.12
Интер М
Winner STF 1
02.12
Болонья
Winner STF 2
02.12
1/4 финала
Winner EF7
Winner EF8
03.02
Winner EF5
Winner EF6
03.02
Winner EF1
Winner EF2
03.02
Winner EF3
Winner EF4
03.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
03.0303.03
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
03.0303.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
19.05
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Торино
0%
Ничья
0%
Монца
100%

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