ХЕБК Гамбург - Боруссия Д 01 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХЕБК Гамбург - Боруссия Д, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.08.2026
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|22.08.2026
|Суперкубок Германии 2026
|Финал
|1 : 2
|15.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|01.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|29.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0