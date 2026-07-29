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ХЕБК Гамбург - Боруссия Д 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
01 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХЕБК Гамбург - Боруссия Д, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
История личных встреч
29.08.2026 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия Д2 : 0
22.08.2026 Суперкубок Германии 2026 Финал Боруссия Д1 : 2
15.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Боруссия Д2 : 2
01.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Боруссия Д
29.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Боруссия Д
Кто победит?
3 голосов болельщиков
ХЕБК Гамбург
33%
Ничья
33%
Боруссия Д
33%

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