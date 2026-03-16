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Ремо - Коритиба 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 25-й тур
Ремо
Коритиба

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ремо - Коритиба, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ремо
Белен
Коритиба
Куритиба
История личных встреч
16.03.2026 Бразилия — Серия А 6-й тур Коритиба1 : 0Ремо
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2552
2 Фламенго2345
3 Атлетико Паранаэнсе2442
4 Флуминенсе2542
5 Баия2540
6 Крузейро2539
7 Атлетико Минейро2436
8 Ред Булл Брагантино2335
9 Коритиба2434
10 Сан-Паулу2430
11 Ботафого2430
12 Витория2429
13 Сантос2329
14 Коринтианс2429
15 Гремио2428
16 Мирасол2425
17
Зона вылета
Васко да Гама2425
18
Зона вылета
Интернасьонал2525
19
Зона вылета
Ремо2423
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2414
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ремо
0%
Ничья
0%
Коритиба
0%

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