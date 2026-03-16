Ремо - Коритиба 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ремо - Коритиба, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.03.2026
|Бразилия — Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|25
|52
|2
|Фламенго
|23
|45
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|42
|4
|Флуминенсе
|25
|42
|5
|Баия
|25
|40
|6
|Крузейро
|25
|39
|7
|Атлетико Минейро
|24
|36
|8
|Ред Булл Брагантино
|23
|35
|9
|Коритиба
|24
|34
|10
|Сан-Паулу
|24
|30
|11
|Ботафого
|24
|30
|12
|Витория
|24
|29
|13
|Сантос
|23
|29
|14
|Коринтианс
|24
|29
|15
|Гремио
|24
|28
|16
|Мирасол
|24
|25
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|24
|25
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|25
|25
| 19
Зона вылета
|Ремо
|24
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|24
|14