Аль-Хиляль - Аль-Ахли 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Ахли, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Симоне Индзаги
|18.03.2026
|Кубок Короля
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 4
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|3 : 3
|29.04.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/2 финала
|1 : 3
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|06.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|13.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|06.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|4
|12
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|3
|9
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|4
|9
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Холуд
|4
|8
|5
|Аль-Иттихад
|4
|8
|6
|Аль-Дирия
|4
|7
|7
|Аль-Ахли
|3
|6
|8
|Неом
|4
|6
|9
|Аль-Иттифак
|4
|6
|10
|Аль-Хазм
|4
|4
|11
|Аль-Фейха
|4
|4
|12
|Эр-Рияд
|4
|4
|13
|Аль-Шабаб
|4
|3
|14
|Аль-Халидж
|4
|3
|15
|Аль-Таавун
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Абха
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|4
|1