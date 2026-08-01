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Аль-Хиляль - Аль-Ахли 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
01 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Ахли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Ахли, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
18.03.2026 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Ахли1 : 1 2 : 4Аль-Хиляль
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль0 : 0Аль-Ахли
19.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Ахли3 : 3Аль-Хиляль
29.04.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/2 финала Аль-Хиляль1 : 3Аль-Ахли
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Хиляль2 : 3Аль-Ахли
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Ахли1 : 2Аль-Хиляль
06.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Ахли1 : 2Аль-Хиляль
27.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Ахли
13.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль0 : 1Аль-Ахли
06.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/8 финала. 1-й матч Аль-Ахли2 : 4Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср412
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль39
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия49
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Холуд48
5 Аль-Иттихад48
6 Аль-Дирия47
7 Аль-Ахли36
8 Неом46
9 Аль-Иттифак46
10 Аль-Хазм44
11 Аль-Фейха44
12 Эр-Рияд44
13 Аль-Шабаб43
14 Аль-Халидж43
15 Аль-Таавун42
16
Зона вылета
Аль-Фатех42
17
Зона вылета
Абха41
18
Зона вылета
Аль-Фейсали41
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Аль-Хиляль
50%
Ничья
0%
Аль-Ахли
50%

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