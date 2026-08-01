Сток Сити - Норвич Сити 01 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Норвич Сити, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марк Робинс
|Филипп Клеман
|04.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|4 : 1
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чарльтон Атлетик
|3
|9
| 2
Повышение
|Вулверхэмптон
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|7
| 5
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|3
|6
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|3
|6
| 7
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|3
|6
| 8
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|3
|5
|9
|Уотфорд
|3
|5
|10
|Блэкберн Роверс
|3
|4
|11
|Болтон Уондерерс
|3
|4
|12
|Бристоль Сити
|3
|4
|13
|Кардифф Сити
|3
|3
|14
|Шеффилд Юнайтед
|3
|3
|15
|Портсмут
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Линкольн Сити
|3
|3
|18
|Саутгемптон
|3
|2
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|2
|20
|Рексем
|3
|2
|21
|Дерби Каунти
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|3
|1
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|3
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|3
|0