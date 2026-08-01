00:49 ()
Свернуть список

Сток Сити - Норвич Сити 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
01 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Сток Сити
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Норвич Сити, которое состоится 01 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
04.01.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Норвич Сити0 : 2Сток Сити
27.09.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сток Сити1 : 1Норвич Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити4 : 2Сток Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Сток Сити1 : 1Норвич Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3Норвич Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Норвич Сити1 : 0Сток Сити
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 0Норвич Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Норвич Сити3 : 1Сток Сити
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Норвич Сити4 : 1Сток Сити
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити2 : 3Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чарльтон Атлетик39
2
Повышение
Вулверхэмптон37
3
Плей-офф за повышение
Суонси Сити37
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37
5
Плей-офф за повышение
Мидлсбро36
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион36
7
Плей-офф за повышение
Миллуолл36
8
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити35
9 Уотфорд35
10 Блэкберн Роверс34
11 Болтон Уондерерс34
12 Бристоль Сити34
13 Кардифф Сити33
14 Шеффилд Юнайтед33
15 Портсмут33
16 Норвич Сити33
17 Линкольн Сити33
18 Саутгемптон32
19 Вест Хэм Юнайтед32
20 Рексем32
21 Дерби Каунти31
22
Зона вылета
Бёрнли31
23
Зона вылета
Престон Норт Энд30
24
Зона вылета
Сток Сити30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сток Сити
0%
Ничья
0%
Норвич Сити
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close