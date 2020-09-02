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Оренбург - Рубин 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
02 Сентября 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Оренбург
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
09.08.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига3-й турРубин1 : 1Оренбург
03.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин1 : 2Оренбург
11.04.2026Мир Российская Премьер-лига24-й турРубин0 : 0Оренбург
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин1 : 0Оренбург
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Оренбург1 : 0Рубин
16.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турОренбург0 : 0 4 : 2Рубин
30.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й турОренбург2 : 2Рубин
31.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турРубин2 : 0Оренбург
24.05.2025Мир Российская Премьер-лига30-й турРубин4 : 2Оренбург
22.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Рубин5 : 3Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Оренбург» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон35
3 ЦСКА22
4 Локомотив М32
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
100%
Ничья
0%
Рубин
0%

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