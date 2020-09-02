Оренбург - Рубин 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Франк Артига
|09.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|11.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2