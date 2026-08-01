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Зенит - Динамо Мх 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
02 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Зенит
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
13.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Зенит1 : 1Динамо Мх
19.04.2026Мир Российская Премьер-лига25-й турДинамо Мх0 : 1Зенит
18.03.2026Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)Зенит1 : 0Динамо Мх
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турЗенит4 : 0Динамо Мх
03.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит2 : 0Динамо Мх
10.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турДинамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЗенит2 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон35
3 ЦСКА22
4 Локомотив М32
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Зенит
100%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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