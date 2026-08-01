02:08 ()
Свернуть список

Балтика - Крылья Советов 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Балтика
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Крылья Советов, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияСергей Александрович Булатов
История личных встреч
08.08.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига3-й турКрылья Советов0 : 2Балтика
22.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Крылья Советов0 : 1Балтика
07.12.2025Мир Российская Премьер-лига18-й турБалтика2 : 0Крылья Советов
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов1 : 1Балтика
20.04.2024Мир Российская Премьер-лига25-й турБалтика2 : 1Крылья Советов
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2Крылья Советов
27.08.2023Мир Российская Премьер-лига6-й турКрылья Советов2 : 1Балтика
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турБалтика0 : 1Крылья Советов
02.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турКрылья Советов0 : 0Балтика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Балтика» — «Крылья Советов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон35
3 ЦСКА22
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Крылья Советов
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close