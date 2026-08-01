Балтика - Крылья Советов 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Крылья Советов, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Александрович Булатов
|08.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|07.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|27.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2