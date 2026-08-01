Спартак М - Родина 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Родина, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Карлос Карседо
|Хуан Диас
|25.07.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|16.09.2020
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 5
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|4
|2
|Оренбург
|2
|3
|3
|Родина
|2
|3
|4
|Рубин
|2
|2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Ахмат
|2
|4
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Факел
|3
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|Крылья Советов
|2
|4
|3
|Балтика
|2
|2
|4
|Динамо Мх
|2
|1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|6
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2