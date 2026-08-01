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Спартак М - Родина 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Спартак М
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Родина, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияХуан Диас
История личных встреч
25.07.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига1-й турСпартак М3 : 0Родина
11.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Спартак М2 : 1Родина
16.09.2020Кубок РоссииГруппа 2Родина1 : 5Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Спартак» — «Родина». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М24
2 Оренбург23
3 Родина23
4 Рубин22
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит25
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх21
Группа D
КомандаИО
1 Ростов26
2 Акрон35
3 ЦСКА22
4 Локомотив М32
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Родина
0%

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