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Оснабрюк - Бавария 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бремер Брюкке (Оснабрюк, Германия), вместимость: 16667
02 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Оснабрюк
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Бавария, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Бремер Брюкке (Оснабрюк, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Бавария
Мюнхен
История личных встреч
28.08.2026 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 1Оснабрюк
15.08.2026 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Оснабрюк0 : 3
08.08.2026 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 4 : 3Оснабрюк
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Оснабрюк0 : 4
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Оснабрюк2 : 1
Кто победит?
12 голосов болельщиков
Оснабрюк
17%
Ничья
0%
Бавария
83%

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