Бёрнли - Мидлсбро 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Мидлсбро, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ники Хайен
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|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 0
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|Англия — Чемпионшип
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|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 1
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|26.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чарльтон Атлетик
|3
|9
| 2
Повышение
|Вулверхэмптон
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|7
| 5
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|3
|6
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|3
|6
| 7
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|3
|6
| 8
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|3
|5
|9
|Уотфорд
|3
|5
|10
|Блэкберн Роверс
|3
|4
|11
|Болтон Уондерерс
|3
|4
|12
|Бристоль Сити
|3
|4
|13
|Кардифф Сити
|3
|3
|14
|Шеффилд Юнайтед
|3
|3
|15
|Портсмут
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Линкольн Сити
|3
|3
|18
|Саутгемптон
|3
|2
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|2
|20
|Рексем
|3
|2
|21
|Дерби Каунти
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|3
|1
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|3
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|3
|0