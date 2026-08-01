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Бёрнли - Мидлсбро 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). , 4-й тур
Бёрнли
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Мидлсбро, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро0 : 0Бёрнли
06.12.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро1 : 2Бёрнли
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бёрнли3 : 1Мидлсбро
08.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Мидлсбро0 : 0Бёрнли
26.12.2016 Англия - Премьер-лига 18-й тур Бёрнли1 : 0Мидлсбро
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро1 : 2Бёрнли
15.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 0Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чарльтон Атлетик39
2
Повышение
Вулверхэмптон37
3
Плей-офф за повышение
Суонси Сити37
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37
5
Плей-офф за повышение
Мидлсбро36
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион36
7
Плей-офф за повышение
Миллуолл36
8
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити35
9 Уотфорд35
10 Блэкберн Роверс34
11 Болтон Уондерерс34
12 Бристоль Сити34
13 Кардифф Сити33
14 Шеффилд Юнайтед33
15 Портсмут33
16 Норвич Сити33
17 Линкольн Сити33
18 Саутгемптон32
19 Вест Хэм Юнайтед32
20 Рексем32
21 Дерби Каунти31
22
Зона вылета
Бёрнли31
23
Зона вылета
Престон Норт Энд30
24
Зона вылета
Сток Сити30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бёрнли
50%
Ничья
0%
Мидлсбро
50%

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