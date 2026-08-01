МЛ Витебск - Белшина 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Белшина, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|6 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|17
|36
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Неман
|19
|30
|8
|Минск
|20
|28
|9
|Торпедо-БелАЗ
|19
|27
|10
|Славия-Мозырь
|19
|22
|11
|Арсенал Дз
|20
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|БАТЭ
|18
|17
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|20
|15
| 15
Зона вылета
|Белшина
|18
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|19
|10