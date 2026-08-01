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МЛ Витебск - Белшина 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
МЛ Витебск
Белшина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Белшина, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч МЛ Витебск6 : 0Белшина
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Белшина1 : 2МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1738
2
Лига конференций
Ислочь1838
3
Лига конференций
Динамо Мн1736
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ1927
10 Славия-Мозырь1922
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1817
14
Стыковая зона
Днепр М2015
15
Зона вылета
Белшина1815
16
Зона вылета
Нафтан1910
Кто победит?
1 голосов болельщиков
МЛ Витебск
100%
Ничья
0%
Белшина
0%

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