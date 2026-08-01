Динамо Мн - Нафтан 02 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Нафтан, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|17
|36
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Неман
|19
|30
|8
|Минск
|20
|28
|9
|Торпедо-БелАЗ
|19
|27
|10
|Славия-Мозырь
|19
|22
|11
|Арсенал Дз
|20
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|БАТЭ
|18
|17
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|20
|15
| 15
Зона вылета
|Белшина
|18
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|19
|10