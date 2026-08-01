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Динамо Мн - Нафтан 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Сентября 2026 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Динамо Мн
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Нафтан, которое состоится 02 Сентября 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Нафтан1 : 3Динамо Мн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2Динамо Мн
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3Динамо Мн
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
07.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1738
2
Лига конференций
Ислочь1838
3
Лига конференций
Динамо Мн1736
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ1927
10 Славия-Мозырь1922
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1817
14
Стыковая зона
Днепр М2015
15
Зона вылета
Белшина1815
16
Зона вылета
Нафтан1910
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Мн
100%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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