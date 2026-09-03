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Тулуза - Лилль 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
03 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Тулуза
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
16 Франция вр Гийом Рест
94 Франция зщ Ismail Diallo
3 США зщ Марк Маккензи
2 Дания зщ Расмус Николайсен
12 Кот-д&#039;Ивуар зщ Christ Tape
6 Франция пз Алексис Восса
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Дания пз Томас Йёргенсен
10 Франция пз Янн Гбоу
7 Аргентина нп Хулиан Виньоло
13 Канада нп Джейсен Расселл-Роу
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
8 Франция пз Этан Мбаппе
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
19 Турция пз Башар Онал
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Дания Йенс Бертел Аску
Италия Давиде Анчелотти
История личных встреч
12.04.2026 Франция — Лига 1 29-й тур Тулуза0 : 4Лилль
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Лилль2 : 1Тулуза
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 2Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Тулуза
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1Тулуза
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако26
2
Лига чемпионов
Париж24
3
Лига чемпионов
Лилль24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза21
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Тулуза
0%
Ничья
0%
Лилль
100%

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