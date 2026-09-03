Тулуза - Лилль 03 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|6
|пз
|Алексис Восса
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|10
|пз
|Янн Гбоу
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|19
|пз
|Башар Онал
|9
|нп
|Оливье Жиру
|Йенс Бертел Аску
|Давиде Анчелотти
|12.04.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0