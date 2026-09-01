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Реал Сосьедад - Сельта 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
03 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Реал Сосьедад
Сельта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Сельта, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
13 Испания вр Унай Марреро Ларраньяга
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
18 Испания пз Карлос Солер
7 Испания пз Андер Барренечеа
14 Япония пз Такэфуса Кубо
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
9 Исландия нп Орри Оускарссон
10 Испания нп Микель Оярсабаль
13 Румыния вр Йонуц Раду
20 Испания зщ Хави Родригес
29 Испания зщ Йоэль Лаго
3 Испания зщ Маркос Алонсо
22 Испания зщ Хави Галан
14 Испания пз Алейс Фебас
6 Гвинея пз Илаш Мориба
17 Испания пз Хави Руэда
9 Испания нп Ферран Жутгла
10 Испания нп Яго Аспас
23 Испания нп Уго Альварес
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад3 : 1Сельта
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Сельта1 : 1Реал Сосьедад
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Реал Сосьедад0 : 1Сельта
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Сельта2 : 0Реал Сосьедад
23.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Сельта1 : 2Реал Сосьедад
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Сельта0 : 1Реал Сосьедад
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 1Сельта
18.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад1 : 1Сельта
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Сельта1 : 2Реал Сосьедад
08.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Реал Сосьедад1 : 0Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
3
Лига чемпионов
Атлетико М37
4
Лига чемпионов
Алавес37
5
Лига Европы
Осасуна37
6
Лига конференций
Севилья36
7 Бетис36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад33
12 Атлетик Б33
13 Хетафе33
14 Эспаньол33
15 Вильярреал32
16 Сельта31
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
67%
Ничья
0%
Сельта
33%

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