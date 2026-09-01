Реал Сосьедад - Сельта 03 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Сельта, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|18
|пз
|Карлос Солер
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|21
|пз
|Янхель Эррера
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|14
|пз
|Алейс Фебас
|6
|пз
|Илаш Мориба
|17
|пз
|Хави Руэда
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|10
|нп
|Яго Аспас
|23
|нп
|Уго Альварес
|Пеллегрино Матараццо
|Клаудио Хиральдес
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|23.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Севилья
|3
|6
|7
|Бетис
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|3
|12
|Атлетик Б
|3
|3
|13
|Хетафе
|3
|3
|14
|Эспаньол
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|3
|1
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1