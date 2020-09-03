Динамо М - Ахмат 03 Сентября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Сандро Шварц
Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
30.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
2 : 1
19.10.2025
Мир Российская Премьер-лига
12-й тур
2 : 2
08.07.2025
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
1 : 1
02.12.2024
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
1 : 1
15.09.2024
Мир Российская Премьер-лига
8-й тур
4 : 2
30.06.2024
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
0 : 3
09.03.2024
Мир Российская Премьер-лига
20-й тур
2 : 0
01.10.2023
Мир Российская Премьер-лига
10-й тур
1 : 1
14.05.2023
Мир Российская Премьер-лига
27-й тур
0 : 3
23.11.2022
Fonbet Кубок России
Группа C
2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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