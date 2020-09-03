03:16 ()
Свернуть список

Динамо М - Ахмат 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
03 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Динамо М
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо М2 : 2Ахмат
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 1Ахмат
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2Ахмат
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М0 : 3Ахмат
09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3Ахмат
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат2 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Рубин34
2 Спартак М24
3 Оренбург34
4 Родина23
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Ахмат24
3 Динамо М23
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов24
3 Балтика22
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо М
100%
Ничья
0%
Ахмат
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close