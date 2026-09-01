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Палермо - Мантова 03 Сентября прямая трансляция

03 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Палермо
Мантова

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палермо - Мантова, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палермо
Палермо
Мантова
Мантова
Главные тренеры
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
04.03.2026 Италия — Серия B Серия В. 28-й тур Палермо2 : 1Мантова
11.01.2026 Италия — Серия B Серия В. 19-й тур Мантова1 : 1Палермо
16.02.2025 Италия — Серия B Серия В. 26-й тур Палермо2 : 2Мантова
30.10.2024 Италия — Серия B Серия В. 11-й тур Мантова0 : 0Палермо
Турнирная таблица
1/64 финала
Виченца
Катания
1 : 1 3 : 4
Асколи
Потенца
3 : 1
Ареццо
ФеральпиСало
2 : 0
Беневенто
Равенна
5 : 3
1/32 финала
Парма
Катания
2 : 0
Кальяри
Ареццо
1 : 0
Монца
Авеллино
3 : 0
Фиорентина
Беневенто
4 : 1
Катандзаро
Зюйдтироль
2 : 2 3 : 4
Удинезе
Падова
1 : 0
Венеция
Модена
3 : 2
Торино
Каррарезе
1 : 0
Фрозиноне
Юве Стабия
4 : 1
Дженоа
Асколи
4 : 1
Верона
Виртус Энтелла
2 : 2 3 : 2
Лацио
Мантова
0 : 2
Пиза
Эмполи
1 : 1 4 : 3
Сассуоло
Чезена
3 : 0
Кремонезе
Сампдория
2 : 0
Палермо
Лечче
2 : 0
1/16 финала
Парма
Кремонезе
0 : 2
Торино
Монца
0 : 1
Сассуоло
Фрозиноне
1 : 1 4 : 3
Удинезе
Венеция
2 : 1
Палермо
Мантова
03.09
Кальяри
Верона
03.09
Дженоа
Зюйдтироль
15.09
Фиорентина
Пиза
15.09
1/8 финала
Winner STF 8
Наполи
02.12
Удинезе
Аталанта
02.12
Ювентус
Сассуоло
02.12
Рома
Winner STF 5
02.12
Кремонезе
Комо
02.12
Монца
Милан
02.12
Интер М
Winner STF 1
02.12
Болонья
Winner STF 2
02.12
1/4 финала
Winner EF7
Winner EF8
03.02
Winner EF5
Winner EF6
03.02
Winner EF1
Winner EF2
03.02
Winner EF3
Winner EF4
03.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
03.0303.03
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
03.0303.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
19.05
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палермо
0%
Ничья
0%
Мантова
0%

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