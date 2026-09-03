Ислочь - БАТЭ 03 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виталий Васильевич Рогожкин
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|18
|39
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|18
|38
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Неман
|19
|30
|8
|Минск
|20
|28
|9
|Торпедо-БелАЗ
|19
|27
|10
|Славия-Мозырь
|19
|22
|11
|Арсенал Дз
|20
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|БАТЭ
|18
|17
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|20
|10