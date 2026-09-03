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Ислочь - БАТЭ 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
03 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Ислочь
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Ислочь2 : 0БАТЭ
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 2БАТЭ
03.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1Ислочь
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1БАТЭ
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск1839
2
Лига конференций
Динамо Мн1839
3
Лига конференций
Ислочь1838
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ1927
10 Славия-Мозырь1922
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1817
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ислочь
100%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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