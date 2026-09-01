Лех П - Ягеллония 03 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ягеллония, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|04.04.2026
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|5 : 0
|17.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|3 : 0
|24.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Висла Кр
|6
|10
| 4
Лига конференций
|ГКС Катовице
|5
|9
|5
|Ягеллония
|4
|9
|6
|Гурник З
|4
|9
|7
|Погонь
|5
|8
|8
|Заглембе Л
|5
|8
|9
|Корона
|5
|8
|10
|Краковия
|6
|8
|11
|Пяст
|6
|7
|12
|Радомяк
|6
|7
|13
|Видзев
|6
|6
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|4
|0