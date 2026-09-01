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Лех П - Ягеллония 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
03 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Лех П
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ягеллония, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
04.04.2026 Польша — Экстракласса 27-й тур Ягеллония0 : 0Лех П
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Лех П2 : 2Ягеллония
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ягеллония2 : 1Лех П
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П5 : 0Ягеллония
17.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Ягеллония1 : 2Лех П
24.10.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Лех П3 : 3Ягеллония
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 0Ягеллония
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония1 : 2Лех П
19.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Лех П3 : 0Ягеллония
24.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Ягеллония1 : 0Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия612
2
Лига чемпионов
Лех П410
3
Лига Европы
Висла Кр610
4
Лига конференций
ГКС Катовице59
5 Ягеллония49
6 Гурник З49
7 Погонь58
8 Заглембе Л58
9 Корона58
10 Краковия68
11 Пяст67
12 Радомяк67
13 Видзев66
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лех
0%
Ничья
0%
Ягеллония
0%

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